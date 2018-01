BERGAMO – Gianluca Pini, deputato della Lega Nord e tifoso sfegatato dell’Atalanta, torna nuovamente nella bufera per dei tweet pubblicati nel corso della partita.

Gianluca Pini continua a considerare Napoli non facente parte dell’Italia. Di seguito i suoi due tweet. Il primo dopo il successo dell’Atalanta in Coppa Italia, il secondo dopo la vittoria di misura del Napoli a Bergamo.

Basta accedere al suo profilo Twitter per poter leggere migliaia di insulti che ha ricevuto da parte dei tifosi del Napoli dopo queste uscite poco felici.

Tanto di cappello al @sscnapoli per la vittoria in trasferta estera. Auguri per lo scudetto… 😉

— Gianluca Pini (@GLPini) 21 gennaio 2018