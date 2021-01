Gianluigi Buffon bestemmia Parma-Juventus, il portiere è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale. Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per la bestemmia pronunciata durante Parma-Juventus del 19 dicembre 2020. Lo rende noto la Federcalcio.

Il giocatore è stato deferito “per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, all’80’ minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova, pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema”.

Buffon bestemmia, il precedente Juventus-Genoa

Le bestemmia pronunciata da Gianluigi Buffon nel corso della partita di campionato tra la Juventus ed il Genoa del 2010 è rimasta impunita.

L’estremo difensore bianconero, in giornata no, è andato su tutte le furie dopo il gol del 2-2 di Marco Rossi scaturito da una sua “paperissima”. L’ex estremo difensore della Nazionale a fine partita ci scherzò su: “In famiglia ho uno zio che fa un pò il porcellino…”.

Cristante è stato squalificato un turno per la bestemmia in Bologna-Roma

Non solo Buffon in Parma-Juventus, Bryan Cristante della Roma è stato squalificato per un turno per aver bestemmiato durante Bologna-Roma. Il romanista Bryan Cristante è stato fermato per “avere proferito un’espressione blasfema al 23′ del primo tempo“, nella sfida di domenica 13 dicembre a Bologna.

Dunque è stato costretto al riposo per la partita di campionato vinta dalla Roma contro il Torino allo Stadio Olimpico. A inchiodare Cristante le “riprese tv” che “hanno reso udibile e individuabile, senza margini di ragionevole dubbio”, le parole del giocatore.

Fonseca sta schierando l’ex Atalanta nelle vesti di difensore,: il dott- Gerardo Mastrandrea l’ha squalificato per l’espressione che gli è scappata dopo lo sfortunato autogol del Dall’Ara. Quanto accaduto non è sfuggito alle telecamere.