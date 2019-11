NOLA – Magia alla Zlatan Ibrahimovic di Gianni Caliano nel corso della partita di calcio della seconda categoria campana vinta per 4 a 1 dall’Azione Cattolica Piano contro il Vapor Marzano. L’attaccante dell’Azione Cattolica Piano, nonostante il campo ai limiti dell’impraticabile per il maltempo, è riuscito a segnare con un colpo dello scorpione su un cross dalla sinistra. La sua rete ha scatenato l’esultanza dei tifosi presenti Stadio Comunale Angelo Vecchione di Marzano di Nola.

La sua rete ha ricordato molto da vicino quelle realizzate da Zlatan Ibrahimovic durante Svezia-Italia dei campionati europei del 2004 o durante un Inter-Bologna, match di un vecchio campionato di Serie A.

Di seguito, quattro video con: il gol di Gianni Caliano in Azione Cattolica Piano – Vapor Marzano, il gol di Zlatan Ibrahimovic in Inter-Bologna, il gol di Zlatan Ibrahimovic in Italia-Svezia ed il colpo dello scorpione di René Higuita, vecchio portiere della Nazionale Colombiana di Calcio.