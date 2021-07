Gianni Vio, il mago dei calci piazzati dietro al gol di Pessina e di tante altre reti della Nazionale. Si è parlato molto dei dirigenti azzurri impegnati ad Euro 2020. Da Gianluca Vialli a Oriali, Evani, De Rossi, Lombardo e Salsano. Ma tra loro ce n’è uno che, anche se non ha molta visibilità, risulta spesso decisivo ai fini del risultato finale. Si tratta di Gianni Vio, conosciuto come il “mago dei calci piazzati”.

Gianni Vio, dalla carriera in banca a quella nel mondo del calcio

La sua carriera nel mondo del calcio è molto simile a quella di Maurizio Sarri. Infatti anche lui lavorava in banca prima di dedicarsi a tempo pieno al pallone. E anche lui è un fanatico degli schemi. Con il passare degli anni, si è specializzato nei calci piazzati. Ha inventato quasi 5000 schemi che sono stati la fortuna delle squadre dove ha lavorato.

E’ stato lanciato nel grande calcio da Walter Zenga ma poi si è messo in evidenza soprattutto per i suoi schemi nella Fiorentina durante la gestione tecnica di Vincenzo Montella. Dopo tanti anni di onorata carriera, è arrivata la chiamata di Roberto Mancini. Impossibile dire no alla Nazionale Italiana.

Gli schemi di Gianni Vio ed i gol ad Euro 2020

Gli schemi di Vio sono stati letali anche ad Euro 2020. Pensate al gol annullato a Chiellini contro la Svizzera (rete che aveva sbloccato una partita chiusa). O a quella siglata da Bonucci, su tocco di Chiellini, contro il Belgio (anche in questo caso annullata per un fuorigioco millimetrico). O alla rete siglata da Pessina contro il Galles. Tutto merito degli schemi di Vio. E Mancini ringrazia…