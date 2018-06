ROMA – Ansia e stati depressivi non fanno sconti a nessuno, chiunque, anche quando gode felicemente di una vita di successi e soddisfazioni, può finire all’improvviso nel buco nero che inghiotte entusiasmo, forza, coraggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Come Gigi Buffon, il portierone simbolo della Nazionale italiana, da più di vent’anni sulla breccia e che a 40 anni è pronto per una nuova avventura dopo la Juventus.

Un’anticipazione del libro “Demoni”, una autobiografia scritta con la collaborazione del giornalista Sky Alessandro Alciato, descrive un periodo esistenziale difficile, i morsi della depressione, la difficoltà di resistere e guardare avanti. E’ il 15 febbraio 2004, il giorno della partita di campionato contro la Reggina Buffon non sente più le gambe, gli manca il respiro.