ROMA – Intervistato dal “Corriere della Sera”, Gigi Buffon ammette: “Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo. Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia mancanza: è una società che programma tutto così bene che difficilmente sbaglia i momenti delle scelte”. Su un’eventuale finale di Champions League da ex: “Sarebbe complicato: vorrei avere la libertà di esultare pazzamente in caso di vittoria”.

Il portiere 40enne tira dritto su chi pensa che sia andato in Francia per soldi: “L’invidia è umana ma non mi faccio condizionare dagli altri, il denaro è importante ma non sono venale. Quando il Paris Saint Germain mi ha chiamato è stato un grande orgoglio e qui mi hanno accolto tutti benissimo, sia in spogliatoio che in città”.

Buffon nega che la scelta Psg fosse legata alla Champions: “Non sono venuto qui per vincerla, perché altrimenti non avrei capito niente. Ma spero di portare qualcosa in più e ho l’ambizione di migliorare quello che è stato fatto fin qui”. Ma se arrivasse una sfida contro la Juve prima della finale “sarebbe bello e strano. Ma tornerei nel mio stadio, tra i miei tifosi, con cui mi sono lasciato in maniera commovente. Una rimpatriata”.