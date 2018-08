PARIGI – Anche Gianluigi Buffon fuma. Non è l’unico calciatore con questo vizio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma di sicuro è uno dei più quotati e famosi ad amare le bionde.

Lo ha pizzicato il tabloid britannico The Sun, che lo ha fotografato insieme alla compagna, Ilaria D’Amico, e un bel pacchetto di sigarette in mano. Nelle foto pubblicate dal quotidiano si vede la coppia che passeggia per Parigi e ad un certo punto incontra, in un noto ristorante della capitale francese, anche il nuovo allenatore di Buffon, il tedesco Thomas Tuchel, con cui il portiere scambia qualche parola.

Il portiere, 40 anni, da questa stagione è infatti al Paris Saint Germain, dove è titolare, anche se nella sfida vinta sabato scorso contro l’Angers è rimasto in panchina.