TORINO – Gigi Buffon ha approfittato della sosta invernale del campionato per partire con la compagna Ilaria d’Amico alla volta delle Mauritius.

La star di Sky Calcio Show e il portiere della Nazionale Italiana di calcio non sono passati inosservati. Buffon è in grande forma, nonostante un infortunio che sta mettendo alle spalle, ma Ilaria d’Amico non è da meno e ha un fisico da fare invidia a una ventenne.

Per guardare le foto di Ilaria d’Amico e Gigi Buffon alle isole Mauritius, cliccare qui.