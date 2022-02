Gigi Buffon per sempre: giocherà fino a 46 anni. Gigi Buffon giocherà fino a 46 anni: il presidente del Parma, Kyle Krause, ha infatti annunciato che il portiere campione del mondo nel 2006 ha rinnovato il suo contratto, che scadeva nel 2023, fino al 2024.

“La testa ragiona da calciatore”

“Non penso al dopo, per me è dispendioso già avere focus sul mio lavoro di calciatore. Non voglio aver nessun tipo di rimpianto, la mia testa sta ragionando da calciatore e sarà così fino all’ultimo giorno. Le responsabilità sono tante ed ho bisogno di più energie possibili”.

L’ex portiere di Juve e Nazionale, Gigi Buffon, festeggia così il suo prolungamento di contratto al 2024 con il Parma. Giocherà fino a 46 anni. “E’ un atto di responsabilità verso la città. Sono ottimista per il futuro di questo club -. ha aggiunto – Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di poter dare una grande mano”.