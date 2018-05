ROMA – Tra Gigi Buffon e l’addio al calcio giocato ci sarebbe di mezzo il Psg. Almeno stando a quanto scrive ‘Le Parisien’ sul suo sito online, secondo cui il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe contattato il portiere azzurro offrendogli un biennale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La notizia rimbalza subito dopo la conferenza stampa in cui stamani Buffon ha annunciato l’addio al club bianconero.

A stimolarlo ci sarebbe adesso la proposta del Psg alla ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione, non essendo Areola e Trapp riusciti a convincere la dirigenza qatariota. Per Gigi Buffon ci sarebbe invece l’opportunità di poter correre ancora per la Champions, l’unico grande trofeo che manca al suo ricchissimo palmarès.

Il procuratore di Buffon, Silvano Martina, conferma l’interesse da parte di club di prima fascia ma non dice di più visto che il suo assistito non ne ha parlato. Da un punto di vista tecnico è interessante la notazione dell’agente (ex portiere) fatta a Radio Sportiva.