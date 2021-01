Gigi Maifredi, ex allenatore, parla della finale di Supercoppa Italiana saranno Juventus e Napoli. Una sfida che lui perse nel 1990. Intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station nel corso della trasmissione ‘Il Sogno Nel Cuore’, l’ex allenatore ha ricordato la pesante sconfitta subita allora dalla sua squadra contro il Napoli di Maradona: quella sera del 1° settembre del 1990, il Napoli si impose per 5-1 allo stadio San Paolo.

“Nel 1990 i vertici societari mi dissero che la Supercoppa non era nei programmi, pertanto non partimmo come avremmo dovuto. Giocammo la sfida dopo soli otto giorni di preparazione, ma in campionato vincemmo la doppia sfida con gli azzurri” ricorda Maifredi.

Juventus-Napoli secondo Maifredi

Sulla finale di stasera però, Maifredi non vede favoriti: “La Juventus affronta il match con una rabbia diversa dal Napoli, visto il cattivo umore generato dalle ultime partite. I partenopei, dal canto loro, sono una buona squadra. Riflettendoci, credo che la Juve abbia qualcosa in più”.

Sui due allenatori, Pirlo e Gattuso, l’ex tecnico dice: “Andrea guida un club che raramente non vince un trofeo nell’arco di una stagione. Su Gattuso, invece, posso dire che mi sono ricreduto, perché inizialmente ero molto scettico su di lui”.

Zielinski l’uomo che può decidere la Supercoppa Italiana

Infine secondo Maifredi ecco chi sarà il giocatore decisivo nella finale di Supercoppa: “Piotr Zielinski. Che nessuno si offenda, ma solo lui può fare la differenza. Per me è stato un giocatore sottostimato fino a poco tempo fa. È in grado di spostare l’ago della bilancia per tecnica, fisicità ed anche grazie ai goal. Nonostante ciò, non credo che il Napoli sia in condizione di vincere il campionato: devono acquisire una mentalità diversa”.