ROMA – Fine stagione amaro per Gigio Donnarumma: dopo le due papere in finale di Coppa Italia persa contro la Juve, i tifosi della Curva in trasferta a Bergamo per il match contro l'Atalanta hanno rifiutato la sua maglia. Alla fine della partita il capitano Bonucci, Abate e Romagnoli sono andati sotto il settore ospiti dell'Azzurri d'Italia a lanciare la loro maglia: quando anche il giovane portiere si apprestava a fare lo stesso è stato bloccato, i capi ultrà hanno posto il veto.

Mestamente Donnarumma se ne è tornato negli spogliatoi con la maglia in mano, scuro in volto e delusissimo. La partita, peraltro, era finita con il pareggio in extremis di Masiello dell’Atalanta, propiziato da un intervento goffo del portiere: l’uno a uno qualifica i rossoneri all’Europa League (anche se, a una partita dalla fine del campionato, rischia ancora i preliminari). Un confronto, quello di ieri, sotto la pioggia battente aspro e sul filo dei nervi, con nove gialli e un rosso per parte, sfuggito un po’ di mano al direttore di gara Guida.