MILANO – Chi ha pubblicato una notizia di gossip su Radja Nainggolan. Il settimanale italiano del gruppo Mondadori parla di una crisi tra Radja Nainggolan e la sua compagna Claudia e aggiunge anche che questa crisi sarebbe alimentata da un avvicinamento tra il centrocampista dell’Inter e Ginevra Francesca Sozzi.

Stessa ragazza che in passato venne accostata a Paulo Dybala durante un suo periodo di crisi con Antonella Cavalieri.

