TORINO – Giorgio Chiellini ha deciso di entrare a far parte del progetto Common Goal insieme ad altri campioni dello sport. Per far parte di Common Goal è sufficiente donare l’1% del proprio stipendio. Questi soldi veranno girati ai più bisognosi e verranno investiti in progetti di beneficenza.

«Come tante buone cose – racconta Chiellini al Corriere della Sera – è nato tutto veramente per caso. Ho letto dell’iniziativa di Mata e del suo progetto. Mi ha subito colpito, ma prima di lanciarmi mi sono un po’ documentato.

Così ho scritto una email al sito di Common Goal e sono entrato in contatto con il fautore dell’iniziativa.

Poi ho parlato con Mata e ho deciso di condividere questo progetto con lui e con gli altri che ne fanno e ne faranno parte. Mi faceva piacere espandere anche livello internazionale il mio aiuto».