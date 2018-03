ROMA – Giorgio Chiellini, protagonista della vittoria della Juventus in trasferta a Londra col Tottenham, sarà tra i tanti calciatori che oggi a Firenze daranno l’addio a Davide Astori. Il difensore bianconero, commosso, ha voluto ricordare, nelle interviste ai canali inglesi del dopo gara, il compagno di Nazionale.

“Domani sarà un giorno difficile per salutare un amico che è mancato, ma bisogna andare avanti anche grazie a quello che ci ha lasciato. Guardo mia figlia e sto male per la sua famiglia. E’ riduttivo dedicargli la vittoria perché la vittoria non è niente. Mi auguro solo di portare avanti quello che ha dato Davide al gruppo con il suo sorriso, è importante che la nuova Nazionale si porti dentro quello che lui ci ha lasciato, anche in poche presenze”.