TORINO – “Si è parlato male di noi – racconta Giorgio Chiellini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] – i media, gli addetti ai lavori e tanti altri ci hanno mancato di rispetto. Var, arbitri, brutto gioco e tante altre cose si sono sentite in giro, ma se vinciamo le partite un motivo c’è. Buffon? Ci mancherà”.

“Ogni anno – continua il difensore bianconero – si dice che la cosa più difficile è trovare le motivazioni ma c’è sempre qualcuno che tira fuori il meglio di noi. Ci dicono che siamo vecchi e brutti ma poi siamo sempre qui a vincere. Abbiamo davvero fatto qualcosa di straordinario”.

Poi la frecciatina a Lorenzo Insigne:

“Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, gli altri invece decidono di uscire ai sedicesimi. Sono scelte. Ma arriva il momento in cui bisogna chiedere scusa. Nella vita ci vuole rispetto. E quando si manca di rispetto si pagano le conseguenze. Hanno parlato troppo e pagato di conseguenza. Noi siamo stati zitti nel momento in cui dovevamo, ora ce la godiamo meritatamente. La verità è che tutte queste cose sono linfa vitale per noi, mai toccarci nell’orgoglio”.