Giorgio Chiellini unico calciatore della Juventus a non salutare Cristiano Ronaldo sui social. Fa discutere la scelta del capitano bianconero che ovviamente non è passata inosservata. Anche perché è una cosa facilmente controllabile dato che i profili dei calciatori sono pubblici.

Cristiano Ronaldo è stato salutato sui social da tutti gli altri calciatori della Juventus

Tutti i giocatori della rosa bianconera hanno dedicato un pensiero a Cristiano Ronaldo meno che il capitano Giorgio Chiellini. Il Chiello Nazionale non lascia mai nulla al caso quindi anche questo silenzio potrebbe essere significativo.

Ronaldo ha lasciato la Juve a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Quindi i bianconeri non hanno avuto il tempo di intavolare una trattativa di una certa importanza per sostituirlo adeguatamente. Infatti la Juve non è riuscita ad arrivare a Mauro Icardi ma ha dovuto accontentarsi del rientro alla base di Moise Kean (calciatore che era finito nella lista degli esuberi dell’Everton dopo non essere stato riscattato dal Paris Saint Germain).

Cristiano Ronaldo tra ritorno allo United e record di gol in Nazionale

Poco male perché Cr7 è raggiante per il suo ritorno al Manchester United. Ma non è ancora sicuro che avrà la maglia numero 7 (al momento occupata da Cavani che potrebbe lasciargliela per scegliere il numero 21).

Comunque Ronaldo nelle ultime ore ha festeggiato il record di gol in Nazionale con la doppietta rifilata all’Irlanda. Grazie a questi gol, è il giocatore ad aver segnato di più con la maglia di una Nazionale.