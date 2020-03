ROMA – E’ morta per Coronavirus Gianna Cornacchini, madre di Giovanni, ex attaccante del Milan negli anni Novanta e allenatore del Bari fino a pochi mesi fa.

Scrive la Gazzetta dello Sport che Giannina Sanchioni, 82 anni, era risultata positiva al virus il 26 febbraio, dopo la visita di un nipote a Milano. Il Corriere dell’Umbria, che per primo ha dato la notizia, ha spiegato che la donna era molto conosciuta a Fano (nelle Marche), località in cui gestiva una negozio di pelletteria.

Giovanni Cornacchini, oltre ad aver vinto uno scudetto col Milan nel 1991-92, è stato un bomber nelle serie minori: cinque volte capocannoniere di Serie C con le maglie di Fano, Piacenza e Perugia, vincitore anche del campionato di B 1996 col Bologna e della Coppa Italia 1997 con la maglia del Vicenza.

Nel 2003 ha intrapreso la carriera di allenatore: l’anno scorso l’approdo all’ambizioso Bari della gestione De Laurentiis (che ripartiva dalla serie D con l’obiettivo di risalire subito la china dopo il fallimento). Il Bari di Cornacchini ha vinto il proprio girone ed è salito in serie C, dove l’allenatore marchigiano è stato confermato. Dopo poche giornate, però, i deludenti risultati dei biancorossi hanno convinto la dirigenza a esonerarlo, per puntare su mister Vivarini.

Questo il comunicato che il Bari ha rilasciato per esprimere la propria vicinanza a Cornacchini: “Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore di mister Giovanni Cornacchini e della sua famiglia per la scomparsa di Gianna, mamma del tecnico marchigiano”. (Fonti: Gazzetta dello Sport e Corriere dell’Umbria).