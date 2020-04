RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Si allontana il ritorno di Sebastian Giovinco in Italia. L’ex calciatore della Juventus ha lasciato il nostro Paese nel 2015 e non è più tornato.

La prima tappa straniera di Giovinco è stato il Toronto, in Canada, dove ha giocato per quattro anni. La scorsa stagione ha giocato a Riad, in Arabia Saudita, vincendo la Champions League Asiatica.

Adesso Giovinco potrebbe ripartire da Rio de Janeiro. L’ex attaccante della Juventus avrebbe diversi estimatori in Brasile…

Giovinco, stipendio faraonico anche in Brasile?

Fonti vicine alla dirigenza del Vasco da Gama non confermano la voce proveniente dall’Italia di un deciso interessamento del club carioca per l’ex juventino Sebastian Giovinco, in procinto di terminare l’esperienza saudita nelle file dell’Al Hilal.

Al Vasco, che è una polisportiva, fanno notare che “a causa del virus la sezione calcio è chiusa per ferie almeno fino al 30 aprile” e quindi sono ferme anche le trattative di mercato.

Su Giovinco, che in Italia è stato contattato dal Parma, suo ex club interessato a riaverlo, si è detto che il Vasco sarebbe pronto a pagare un ingaggio simile a quello percepito in Arabia Saudita, circa 6 milioni di euro all’anno.

In più avrebbe diritto a un bonus legato alla vendita delle maglie con il suo nome.

Ma al Vasco dicono di non saperne nulla, aggiungendo che forse si sta facendo confusione con un’altra società di Rio, il Botafogo, che di recente ha inaugurato una politica di acquisizione di calciatori stranieri, per far crescere l’interesse della ‘torcida’ bianconera.



Il ‘Fogao’ ha cominciato prendendo l’ex milanista Keisuke Honda, che prima dello stop per coronavirus aveva già esordito nella sua nuova squadra.

Poi c’è stata, e dura ancora, la trattativa con Yaya Tourè con il quale però non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio.

Ora potrebbe essere la volta di Giovinco, visto che al Vasco negano di essere interessati. (fonte ANSA).