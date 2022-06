Torna il Giro d’Italia a vela – Nastro Rosa dopo una pausa di 11 anni. Partenza da Genova mercoledì 15 giugno, arrivo a Venezia il 9 luglio. Otto tappe,2.200 km in mare. Tre classi, non vince l’equipaggio ma il team.

Un mese attorno allo Stivale, un solo giorno di riposo tra una tappa e l’altra. In gara dieci team con 36 velisti. E diversi campioni come Giancarlo Simeoli (campione del mondo Off-shore a squadre 2016) e come Pietro d’Alì, ex Luna Rossa, più volte campione italiano con una vasta esperienza fatta con il Giro del mondo, le Coppe America e i Giochi 2000.

E le donne? Un nome su tutte: Claudia Rossi, 30 anni, marchigiana di Ancona, prima al Mondiale d’altura e per tre anni campionessa d’Europa j70.

Giro d’Italia a vela – Nastro rosa 2022: dieci team internazionali

Eccoli con il loro team leader: Iren (Gianluca Bufo), SanferVisconti (Tito Sanpaolesi), Areonautica militare (Generale Adamo), ENIT(Roberta Garibaldi), Mexedia (Orlando Taddeo), Acone Associati (Vincenzo Acone), Oman Sail (Hashim Al Rashdi), Marina Militare (Pasquale Ceraldi), Ies Algeco (Filippo Orlandi), The Ocean Race (Luca Di Liberto).

Da notare che Mexedia ha un equipaggio tutto femminile. Con Claudia Rossi c’è Cecilia Zorzi, 26 anni, trentina, Mondiali alle spalle. L’anno prossimo attraverserà l’Oceano in solitaria.

Giro d’Italia a vela – Nastro rosa 2022: otto tappe, tutti i mari

Percorso di 1.330 miglia (2.463 km). Regate con tre diverse discipline Foil e un montepremi di 50 mila euro.

Dopo Genova seguiranno le tappe della Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona, Venezia. La tappa più lunga? È la Formia-Crotone, di 335 miglia, la più corta è la Brindisi -Vieste, di 117 miglia.