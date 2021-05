Giro d’Italia, Modena-Cattolica, 177 km, Caleb Ewan, australiano, brucia Nizzolo negli ultimi 40 m, De Marchi rosa

Alberto De Marchi , friulano doc, appartiene alla classe operaia del ciclismo. La classe che va in Paradiso. Una vita da mediano. Pardon, da gregario. Di lusso finché si vuole, ma sempre gregario. A 35 anni si è fatto un bel regalo: la maglia rosa inseguita per undici anni. E gli italiani hanno scoperto l’uomo. Più del campione.

L’uomo che crede nei valori, che fa le battaglie per Giulio Regeni, per l’ambiente, per tante cause sociali. Dice: “Prima di essere un ciclista sono un padre. Ci sono i genitori di Giulio in cerca di giustizia: sto dalla loro parte “. E poi : “Il braccialetto giallo che porto per invocare giustizia vale più della maglia rosa“. Giù il cappello.

Sesta tappa del Giro domani ( giovedì 13 maggio )

Ci sarà il primo, vero, arrivo in salita. Può cambiare tutto. Dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. Sono 160 km con tre GPM. E una salita finale di 16 chilometri non durissimi ma selettivi. Si parte dal territorio di Genga, provincia di Ancona, sede delle celebri grotte di Frasassi – grotte carsiche, uno spettacolo unico al mondo – e si arriva ad Ascoli con una ascesa conclusiva. Che ha l’ultimo tratto con una pendenza del 10%.