CATANIA – I corridori della Wilier Triestina, impegnati nella sesta tappa del Giro d'Italia di ciclismo, oggi 10 maggio, sono partiti da Caltanisetta con il lutto al braccio per la scomparsa del padre di Pippo Pozzato, Carlo, che era ricoverato in ospedale e le cui condizioni negli ultimi giorni si erano aggravate.

Il corridore vicentino, infatti, era stato costretto a fare ritorno a casa proprio alla vigilia della partenza da Gerusalemme.