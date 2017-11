ROMA – Giro d’Italia, Israele minaccia ritiro: “Togliete dal sito la dicitura ‘West Gerusalem’, c’è n’è una sola”. Il finanziamento israeliano alle tre tappe del Giro d’Italia in Israele rischia di essere annullato. In un comunicato congiunto i ministri Miri Regev (sport e cultura) e Yariv Levin (turismo) avvertono che ”nella misura in cui nel sito del Giro non sarà cambiata la definizione che qualifica come punto di partenza “West Jerusalem”, il governo israeliano non parteciperà alla iniziativa”.

“Gerusalemme – precisano – è la capitale di Israele: non vi sono Est e Ovest”. ”Gerusalemme è una città unita. Quelle pubblicazioni – aggiungono Regev e Levin, riferendosi alla definizione di ‘West Jerusalem’ – sono una infrazione delle intese col governo israeliano. Se ciò non sara’ cambiato – concludono – Israele non parteciperà all’evento”.

Secondo il quotidiano filo-governativo Israel ha-Yom della questione si è interessato – oltre ai ministero dello sport e del turismo – anche il ministero per le questioni strategiche. Il giornale precisa che quei ministeri sono giunti alla conclusione che ”si tratta di pressioni di elementi filo-palestinesi, che vorrebbero sottolineare che Gerusalemme est non fa parte di Israele”. ”Il Giro in Israele potrebbe essere annullato” titola il giornale, nel suo sito web.