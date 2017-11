ROMA – Giro d’Italia, tolta la parola “West” da Gerusalemme. Israele revoca minaccia ritiro. “La dicitura Gerusalemme Ovest è stata subito rimossa da ogni materiale legato al Giro d’Italia 2018: tale dicitura era priva di alcuna valenza politica”: lo annuncia all’Ansa RCS Sport, dopo le proteste del governo israeliano per come era stata definita dagli organizzatori Gerusalemme, sede designata per la partenza dell’edizione n.101 della corsa, il prossimo anno. “Gerusalemme è la capitale di Israele, non esiste est e ovest”, avevano detto i ministri israeliani dello sport e del turismo.

“RCS Sport tiene a precisare che la partenza del Giro d’Italia avverrà dalla città di Gerusalemme – e’ l’incipit del comunicato di RCS Sport – Nel presentare il percorso di gara è stato utilizzato materiale tecnico contenente la dicitura ‘Gerusalemme Ovest’, imputabile al fatto che la corsa si svilupperà logisticamente in quell’area della città. Si sottolinea che tale dicitura, priva di alcuna valenza politica, è stata comunque subito rimossa da ogni materiale legato al Giro d’Italia”.

Israele si felicita. “In seguito alla nostra richiesta alla direzione del Giro d’Italia, ci felicitiamo della sua rapida decisione di rimuovere la definizione di ‘Gerusalemme ovest’ dalle sue pubblicazioni ufficiali”: lo afferma un comunicato ufficiale dei ministri Miri Regev (sport e cultura) e Yariv Levin (turismo). ”Ci rallegriamo – aggiungono i ministri Regev e Levin – dell’accordo raggiunto dal direttore generale del ministero della cultura e dello sport Yossi Sharabi con la direzione del Giro.

In base ad esso la direzione del Giro e i suoi organizzatori verranno in Israele nei prossimi giorni per coordinare il tracciato e garantire che la gara si svolgerà come progettato dalla Torre di Davide e la Porta di Jaffa, e quindi da la’ attraverso Gerusalemme”. Nel sito ufficiale del Giro, nella descrizione della prima tappa, la dicitura ‘Gerusalemme ovest’ e’ stata oggi sostituita con ‘Gerusalemme’.