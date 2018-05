ROMA – Chris Froome ha vinto il 101/o Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma. Ma la figuraccia è Capitale: l’ultima tappa è stata infatti accorciata a causa delle troppe buche. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Radiocorsa ha infatti informato che il tempo ufficiale della 21/a e ultima tappa, che sarebbe servito a stilare la classifica generale finale, è stato preso dopo il terzo passaggio. Sono stati dunque aboliti i due traguardi volanti.

Il provvedimento è stato comunicato dalla giudice di corsa Rossella Bonfanti a Elia Viviani. Il detentore della maglia ciclamino l’ha riferita a Chris Froome, che poi si è avvicinato alla Bonfanti per un conciliabolo.

Tutto era nato proprio dalla protesta dei corridori in gara per le pessime condizioni della sede stradale, rifatta in alcuni punti ma ancora zeppa di sanpietrini e dislivelli. I giudici hanno quindi stabilito che l’esito della frazione sarà valido, ma non lo saranno i tempi finali, chiusi dopo il terzo passaggio sotto il traguardo dei Fori Imperiali.

In altre parole, la probabile volata di Roma sarà valida a tutti gli effetti, i tempi no. Froome ha quindi già vinto il Giro d’Italia di ciclismo, perché i tempi sono stati resi definitivi dopo il terzo passaggio. Sono validi anche i traguardi volanti ai fini della classifica a punti per la maglia ciclamino. E’ la prima vittoria del corridore inglese, che ha già vinto quattro Tour e una Vuelta.

Il Giro d’Italia si era aperto a Gerusalemme il 4 maggio scorso, con la disputa della cronometro individuale. La 101/a edizione, che si può senz’altro definire la più spirituale della storia, unisce virtualmente le due città eterne, chiudendo a Roma la propria corsa su un percorso lungo solo 115 chilometri.