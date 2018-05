ANCONA – Simon Yates ha vinto in maglia rosa ha vinto per distacco l’11° tappa del 101° Giro d’Italia di ciclismo, da Assisi a Osimo, lunga 156 chilometri, rimpinguando il proprio vantaggio nella classifica generale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Alle spalle di Yates e Dumoulin, giunto con 2″ di ritardo dal vincitore, si è piazzato Davide Formolo, terzo a 5″.

Quarto, a 8″, il francese Alexandre Geniez, quinto con lo stesso tempo Domenico Pozzovivo, sesto l’austriaco Patrick Konrad e settimo il francese Thibaut Pinot, sempre a 8″. Ottavo il tedesco Maximilian Schachmanm, a 11″, nono l’australiano Rohan Dennis, a 18″, decimo Fabio Aru a 21″.

Staccato Chris Froome, che sul traguardo ha accusato una quarantina di secondi di ritardo dal vincitore. Simon Yates intasca anche i 10″ di abbuono che vengono assegnati al vincitore di tappa. Yates si era già imposto in maglia rosa sul Gran Sasso. Il vincitore ha commentato così il suo successo:

“Il finale era difficile, ho deciso di non aspettare la linea del traguardo e di allungare, in modo da guadagnare ancora su miei rivali. Alla fine ci sono riuscito. Ho guadagnato ancora su Froome e volevo guadagnare secondi soprattutto su Dumoulin: sono contento per la vittoria, ma in questo momento molto stanco”.