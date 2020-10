E’ in corso il sorteggio dei gironi di Europa League. L’Italia è rappresentata da Roma, Napoli e Milan.

I giallorossi hanno già partecipato alla competizione lo scorso anno. La squadra di Fonseca si arrese in Final Eight al Siviglia che poi avrebbe vinto la competizione.

Il Napoli invece torna in Europa League dopo una Champions League chiusa agli ottavi di finale contro il Barcellona. I campani si presentano alla seconda competizione europea per club forti del trionfo in Coppa Italia.

Il Milan invece torna in Europa dopo dei turni preliminari a dir poco probanti. Infatti dopo la facile vittoria contro lo Shamrock Rovers, il Milan ha sudato sette camicie per battere di misura il Bodo Glimt e per superare ai calci di rigore i portoghesi del Rio Ave.

I gironi delle squadre italiane.