ROMA – “Spero che il Napoli vinca lo scudetto”. Una dichiarazione che non è stata molto gradita, in quanto pronunciata da una persona che ricopre un ruolo super partes. I tifosi juventini sono furiosi con il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro, già funzionario di polizia e prefetto a Prato, Benevento e Roma. Ospite di Gigi Marzullo a “Sottovoce”, Pecoraro ha infatti dichiarato: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto”.

Nativo di Palma Campania, Giuseppe Pecoraro è un grande tifoso del Napoli e non lo ha mai nascosto. Ieri, però, le sue dichiarazioni hanno gettato benzina su un fuoco già acceso. “Scudetto al Napoli? Ce lo auguriamo, immagino che anche lei, Marzullo, che è avellinese, se lo auguri. Ma il Napoli lo deve meritare”, ha dichiarato Pecoraro.

Come riporta Leggo, i tifosi della Juventus non hanno gradito anche perché Pecoraro, subentrato in Figc a Stefano Palazzi nel 2016, si era attirato già alcune antipatie per l’inchiesta sul caos biglietti allo Juventus Stadium e sui rapporti tra Andrea Agnelli e le frange più estreme della tifoseria.