GENOVA – “Un pezzo di questo gol lo vorrei dedicare a Sir Alex Ferguson. Quando ho letto ieri la notizia di quello che gli è successo mi è dispiaciuto molto”.

Giuseppe Rossi,nel giorno in cui ritrova il gol in serie A dopo quattro anni, non dimentica il suo passato al Manchester United proprio con Ferguson allenatore, colpito da un’emorragia cerebrale. Ma sono molte le emozioni che sta vivendo “Pepito”, che aveva segnato in serie A l’ultima volta nel maggio 2014 proprio con la maglia della Fiorentina.

“Sto vivendo un mix di emozioni perché è un gol arrivato dopo tanto tempo – ha dichiarato -. Sono stato in campo per 60-65 minuti e non mi succedeva da un po’, inoltre ho segnato contro la mia ex squadra: era dura non esultare, ma ho molto rispetto per Firenze e per la Fiorentina. Ora mi sento bene ma sono stanco perché erano 13 mesi che non facevo più di mezz’ora. Domani farò le mie varie terapie e ricomincerò la settimana pensando alla prossima sfida con il Benevento”.

“Per me in questi mesi è stato importante giocare – ha aggiunto Rossi -, essere in campo e dimostrare che sto bene, e che posso essere il Pepito del passato. Il gol in fondo è un bonus, sicuramente un’emozione forte, proprio perché è arrivato contro la mia ex squadra. Ed averlo segnato sotto la Gradinata dei nostri tifosi è ancora più bello. Chissà che belle foto che verranno…”.

Il video con il gol di Pepito Rossi dopo 4 anni di digiuno in Serie A