ROMA – Giuseppe Signori ha spaventato moltissimi fan. Ieri sera infatti, mercoledì 23 gennaio, poco dopo le 21:30, tramite i suoi profili social ha postato la foto di un enorme cuore accompagnata da una didascalia: “Il mio cuore ed io – spiega l’ex attaccante della Lazio – ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, Prof. Stefano Nava e Prof. Claudio Rapezzi, Dort.ssa Filomena Carfagnini, Dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell’Utic del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna”.

Centinaia i tifosi che hanno preso d’assalto la bacheca Facebook e Instagram di Beppe Signori ed hanno commentato la notizia, chiedendo spiegazioni senza però ricevere nessuna risposta su quanto accaduto.

Viste le specializzazioni dei dottori citati (malattie respiratorie e cardiovascolari), il sospetto è che l’ex attaccante abbia avuto qualche serio e per fortuna risolto problema cardiaco. Signori, che sta per compiere 51 anni, vive a Bologna dove gestisce un ristorante. Radiato dal 2011 per lo scandalo calcioscommesse, è ancora in attesa del processo penale.