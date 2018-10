MILANO – Mercoledì 31 ottobre, alle ore 23.15, su Sky Sport Serie A, e in diretta streaming su SkyGo, torna “Goal Deejay”, il programma di successo di Sky Sport che unisce calcio e musica, giunto alla 12ma edizione.

Ospiti della prima puntata, condotta dal rapper Jake La Furia, Benji e Fede, che presenteranno la classifica dei trenta gol più votati della settimana a suon di musica.

Il programma, in onda il mercoledì, ospiterà ogni settimana personaggi del mondo della musica e dello sport e proporrà la classifica dei trenta gol più votati degli ultimi sette giorni.

“Goal Deejay” anche in veste interattiva, con gli utenti che avranno la possibilità, di settimana in settimana, di votare i gol che entrano in classifica.

Calcio e musica anche nella Top Social, con le curiosità social della settimana, la Top Horror di Luca Franchini e la classifica delle cinque papere della settimana. Senza dimenticare le giocate più spettacolari e le parate più belle all’interno di Top Giocate e Top Parate.

Inoltre, l’anteprima del programma andrà in live streaming sui canali social di Sky Sport (Facebook).

