MILANO – Cristiano Ronaldo si ricorderà per sempre di questo Inter-Juventus. Il fenomeno portoghese della Juventus, contro l’Inter, ha segnato il 600° gol della sua gloriosa carriera. Cr7 ha segnato la rete dell’1-1 al 61′, con un gran sinistro dopo un assist con il tacco di Miralem Pjanic. L’Inter era passato in vantaggio nel primo tempo con un destro al volo di Radja Nainggolan ma Cristiano Ronaldo ha fissato la partita, che è ancora in corso, sul risultato di 1-1.

Cristiano Ronaldo, il 27° gol con la Juventus è il 600° in carriera.

Cr7 è arrivato a 600 gol dopo averne segnati 5 con lo Sporting Lisbona, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid e 27 con la maglia della Juventus.

Inter-Juventus, le scelte di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Inter-Juventus, a San Siro il 172° Derby d’Italia di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi.

A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 11 Keita, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 87 Candreva.

Allenatore: Luciano Spalletti.

JUVENTUS: 1 Szczesny; 23 Emre Can, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 20 Cancelo, 16 Cuadrado, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 12 Alex Sandro; 33 Bernardeschi, 7 Ronaldo.

A disposizione: 21 Pinsoglio, 32 Del Favero, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 18 Kean, 24 Rugani, 35 Matheus Pereira, 37 Spinazzola; 41 Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Luca Banti.

Assistenti: Vuoto, Manganelli.

IV uomo: Doveri.

Assistenti VAR: Mazzoleni, Ranghetti.