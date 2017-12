ROMA – Lo scorso maggio ci eravamo lasciati con Dzeko, Immobile e Kalinic sul gradino più alto del podio. Le loro reti (29 per il bosniaco della Roma, 23 per il laziale e 15 per l’ex Fiorentina) erano valse 18 punti per le loro rispettive squadre. Vediamo invece in questa stagione chi tra gli attaccanti di Serie A sta segnando gol pesanti.

Come funziona: abbiamo guardato i risultati senza i gol dell’attaccante in questione. Esempio: Sassuolo-Juventus 1-3. Senza la tripletta di Dybala la partita sarebbe terminata uno a zero per gli emiliano. Quindi le reti dell’argentino valgono tre punti.

Ma chi è l’attaccante più decisivo della Serie A del campionato appena iniziato? In queste prime 15 giornate l’attaccante più determinante è Mauro Icardi. I suoi 15 gol hanno fruttato all’Inter 13 punti.

La classifica:

Mauro Icardi (Inter): 15 gol, 13 punti

Ciro Immobile (Lazio): 14 gol, 10 punti

Paulo Dybala (Juventus): 12 gol, 6 punti

Gonzalo Higuain (Juventus): 9 gol, 6 punti

Dries Mertens (Napoli): 10 gol, 3 punti

Edin Dzeko (Roma): 8 gol, 0 punti