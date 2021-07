Gol più bello dell’anno, la rovesciata di Taremi vince davanti al “tiraggir” di Insigne

Non è il “tiraggir” di Lorenzo Insigne contro il Belgio il gol più bello dell’anno per il sito della Uefa. A trionfare è la rovesciata dell’iraniano Taremi, attaccante del Porto, a segno nei quarti di Champions League contro il Chelsea.

Il podio del gol più bello dell’anno

1) MEHDI TAREMI (Porto)

Gol contro il Chelsea, ritorno quarti Champions (13 aprile 2021)

2) LORENZO INSIGNE (Italia)

Gol contro il Belgio, quarti Euro 2020 (2 luglio 2021)

3) KEMAR ROOFE (Rangers)

Gol contro lo Standard Liegi, gironi Europa League (22 ottobre 2020)

Le regole del riconoscimento Uefa

Sono stati presi in considerazione solo i gol segnati nelle competizioni Uefa per club e Nazionali svolte da ottobre 2020 a luglio 2021. In particolare, i dieci gol finalisti sono stati selezionati dagli osservatori tecnici della Uefa. Il portale di Uefa.com dedicato al premio è stato l’unico canale per partecipare alle votazioni, che ha ricevuto oltre 600mila voti da parte degli utenti.

L’albo d’oro degli ultimi 5 anni

Negli ultimi 5 anni (tranne il 2020 dove non si è votato), Lionel Messi aveva vinto 3 volte. Nel 2015 era stato suo il gol più bello, siglato in Champions contro il Bayern Monaco. Nel 2016 sempre l’argentino si era visto assegnare il premio (gol contro la Roma). Nel 2017 invece era stata la rovesciata di Mandzukic in finale di Champions contro il Real Madrid ad ottenere più volti. Nel 2018 toccava a Cristiano Ronaldo (rovesciata contro la Juve) e nel 2019 sempre a Messi (gol su punizione contro il Liverpool).