ROMA – Ricordate il tiro combinato reso famoso dal celebre cartone animato giapponese sul calcio Holly Benji? Abbiamo un esempio nella realtà…

Nel corso di un vecchio Gimnasia La Plata-Boca Juniors, Romero e Perez hanno colpito la palla in simultanea dando vita ad un gol pazzesco.

Il tiro combinato di Romero e Perez non ha lasciato scampo al portiere avversario con i calciatori del Gimnasia che hanno potuto esultare per questo vantaggio.

Ma cos’è esattamente il tiro combinato? Gli appassionati di Holly e Benji risponderebbero a questa domanda in un batter d’occhio ma andiamolo a spiegare per tutti gli altri…

Molto semplicemente, si ha un tiro combinato quando due calciatori colpiscono in simultanea il pallone.

Quindi poco importa se parliamo di una acrobazia, come in questo video, o di un tiro rasoterra.

Quello che conta veramente è colpire il pallone insieme per disorientare il portiere avversario.

Infatti, se guardate questo video, il portiere del Boca Juniors è stato disorientato da questa giocata alla Holly e Benji e non è riuscito nemmeno a muoversi.

E’ difficile parare un tiro combinato perché non si riesce a capire in tempo la direzione del pallone dato che quest’ultimo viene calciato da due avversari in simultanea.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con lo splendido gol con tiro combinato di Perez e Romero del Gimnasia La Plata.