DUBAI – Nuovo appuntamento con il grande golf su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo, per seguire dal 15 al 18 novembre un torneo valido per il circuito europeo.

Lo European Tour fa tappa, e chiude la stagione, negli Emirati Arabi Uniti, dov’è in programma il DP World Tour Championship Dubai, ultima tappa delle Rolex Series, che sarà anche l’occasione per assegnare il titolo della Race To Dubai.

A contenderselo Francesco Molinari, primo in classifica e a un passo da un altro storico successo, e l’inglese Tommy Fleetwood, il più immediato inseguitore del golfista italiano. Viste le distanze degli altri, solo Fleetwood è ancora in grado di insidiare Molinari che, in caso di conferma della leadership, diventerebbe il primo italiano a conquistare la Race to Dubai, che definisce l’ordine di merito stagionale del circuito europeo.

Sarà il Jumeirah Golf Estates di Dubai a ospitare l’evento, che potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport Golf, con il commento di Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Roberto Zappa e Nicola Pomponi.

60 i giocatori al via, per un field di alto livello che, oltre a Molinari e Fleetwood, potrà contare anche sugli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia, sul nordirlandese Rory McIlroy, sugli altri inglesi Lee Westwood, Tyrrell Hatton e Matt Wallace, sugli americani Patrick Reed e Xander Schauffele, sul danese Thorbjorn Olesen, sullo svedese Alex Noren, sul thailandese Kiradech Aphibarnrat e sul cinese Haotong Li. Altra presenza italiana a Dubai, quella di Andrea Pavan, autore di un’ottima stagione, che l’ha portato anche a vincere un torneo, il Real Czech Masters.

Montepremi complessivo di 8 milioni di dollari.

_________________________________________________________

European Tour: “DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP DUBAI”

Giovedì 15 novembre

prima giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf

Venerdì 16 novembre

seconda giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf

Sabato 17 novembre

terza giornata dalle 8 alle 14 Sky Sport Golf

Domenica 18 novembre

quarta giornata dalle 7.30 alle 13.30 Sky Sport Golf.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.