ROMA – Appuntamento con il grande golf su Sky Sport (diretta streaming su SkyGo), per seguire un torneo del circuito americano, il BMW Championship, e uno del circuito europea, l’Omega European Masters, per avvicinarsi all’imperdibile Ryder Cup, che partirà su Sky il 26 settembre.

L’Omega European Masters, uno dei tornei continentali più prestigiosi, disputerà la 72° edizione nel cuore delle Alpi Svizzere, nella suggestiva location di Crans-Montana.

Il BMW Championship, invece, prenderà il via domani a Newton Square, in Pennsylvania.

In campo un field stellare e il meglio del golf mondiale per entrambi i tornei, grazie ai quali sarà possibile entrare in clima Ryder Cup.

OMEGA EUROPEAN MASTERS

Venerdì 7 settembre

seconda giornata diretta dalle 11.30 alle 13.30; dalle 15.30 alle 18.30 Sky Sport Golf

Sabato 8 settembre

terza giornata diretta dalle 12.30 alle 17 Sky Sport Golf

Domenica 9 settembre

quarta giornata diretta dalle 12 alle 17 Sky Sport Golf

Commento di Silvio Grappasonni, Marco Cogliati e Massimo Scarpa.

BMW CHAMPIONSHIP – tutto live anche su Sky Sport Uno

Venerdì 7 settembre

seconda giornata diretta dalle 21 alle 24 Sky Sport Golf

Sabato 8 settembre

terza giornata diretta dalle 18 alle 24 Sky Sport Golf

Domenica 9 settembre

quarta giornata diretta dalle 18 alle 24 Sky Sport Golf

Commento di Michele Gallerani, Nicola Pomponi e Roberto Zappa.