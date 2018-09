NEW YORK – Tadd Fujikawa, golfista professionista americano di 27 anni, ha scelto di fare coming out su Instagram: “Sì, sono gay. Molti di voi forse lo sapevano. Non mi aspetto che tutti capiscano o mi accettino ma lo scrivo nella speranza di essere d’aiuto a qualcuno che soffre come ho sofferto io. Ho passato troppo tempo fingendo, nascondendomi e odiando ciò che ero. Ero terrorizzato da quello che gli altri potessero pensare o dire sul mio conto. So di persone che non ce l’hanno fatta e si sono tolte la vita. Per quello scrivo in questa giornata speciale. Ho sofferto a livello psicologico, sono stato davvero male. Ma ora tutto è cambiato. Ora sono orgoglioso di me e di tutta la comunità Lgbt”.

Fujikawa aveva infatti preceduto l’annuncio scrivendo: “Per coincidenza, oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio”, aggiungendo che “lo avrebbe condiviso indipendentemente da tutto”, scrive il Daily Mail.

Secondo Golf.com, Fujikawa è il primo golfista professionista di sesso maschile che fa couming out e sembra che l’annuncio abbia avuto un’accoglienza positiva. “L’amore e il supporto sono stati travolgenti”, ha detto Fujikawa a Golf.com.

All’età di 16 anni, Fujikawa è diventato il giocatore più giovane a qualificarsi per gli US Open nel 2006, anche se da allora ha lottato e attualmente è classificato 2.042mo al mondo. Dopo un periodo difficile a livello personale è arrivata anche una importante affermazione: la vittoria all’Hawaii State Open nel 2017.