ANTALYA (TURCHIA) – Nuovo appuntamento con il grande golf su Sky Sport (diretta streaming su SkyGo), per seguire dal 1° al 4 novembre un torneo valido per il circuito europeo.

Lo European Tour fa tappa in Turchia, più precisamente a Antalya, dov’è in programma il Turkish Airlines Open.

Sarà il Regnum Carya Golf & Spa Resort a ospitare l’evento, che potrà essere seguito in diretta esclusiva su Sky Sport Golf, con il commento di Silvio Grappasonni e Nicola Pomponi.

Assente Francesco Molinari, occhi puntati in particolar modo sull’inglese Tommy Fleetwood, che ha l’occasione di avvicinarlo in vetta alla Race to Dubai, guidata attualmente proprio dall’italiano.

Oltre a Fleetwood, del field faranno parte, tra gli altri, anche il connazionale Justin Rose, numero due del ranking mondiale e vincitore del torneo nella passata edizione, il danese Thorbjorn Olesen, il tedesco Martin Kaymer, l’americano Julian Suri, il thailandese Kiradech Aphibarnrat e lo scozzese Russell Knox.

Due gli italiani presenti sul green turco, Andrea Pavan e Renato Paratore.

Montepremi complessivo di 7 milioni di dollari.

GOLF – EUROPEAN TOUR: “TURKISH AIRLINES OPEN”

Giovedì 1° novembre

prima giornata dalle 10 alle 15 Sky Sport Golf

Venerdì 2 novembre

seconda giornata dalle 10 alle 15 Sky Sport Golf

Sabato 3 novembre

terza giornata dalle 10 alle 15 Sky Sport Golf

Domenica 4 novembre

quarta giornata dalle 9.30 alle 14.30 Sky Sport Golf.

