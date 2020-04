BERGAMO – Il Papu Gomez ha svelato i segreti dell’attacco dell’Atalanta durante una diretta Instagram con Vieri.

Le dichiarazioni del calciatore argentino dell’Atalanta e della Nazionale sono riportate da fantacalcio.it.

“Quando giochiamo con quelli della Primavera a un certo punto dobbiamo tirare delle stecche sennò non riusciamo a fermarli.

C’è Amad Traoré che a volte sembra Messi, i nostri difensori a volte non li prendono.

E ce n’è sempre un talento nuovo.

Io non mi godo niente durante la settimana.

Il giorno della partita è il mio giorno di riposo.

Ilicic si lamenta di tutto, ma lui è così, a volte scherza.

Ha un fisico strano, gli fa male spesso la schiena e deve fare attenzione ai lavori che fa in settimana.

È impressionante però, l’anno scorso era Zapata a segnare tanto, ma quest’anno è incredibile.

Duvan Zapata? Dico solo che i pantaloncini sembrano delle mutande addosso a lui.

A volte in partitella non mi voglio nemmeno avvicinare, non ci vuole niente a farsi male.

Quando sta bene è un treno, butta la palla avanti e non si prende.

Per una squadra come l’Atalanta avere un attacco così con tre nomi importanti, senza dimenticarci di Muriel che ha fatto 14 gol partendo spesso dalla panchina, è pazzesco se si pensa che non c’è il budget delle big.

Ogni anno comunque si vendono 2-3 titolari ma tiriamo fuori sempre qualcosa di buono” (fonte fantacalcio.it).