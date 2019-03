ROMA – Gonzalo Higuain lascia la Nazionale dell’Argentina. E’ stato lo stesso Pipita a comunicarlo, in un’intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. “Il mio ciclo finisce qui, penso che adesso in tanti saranno contenti”, le sue parole piene di amarezza.

“Qualcuno – ha aggiunto l’attaccante – può smettere di preoccuparsi, pensando solo a chi vestirà la maglia della Nazionale. Ho già parlato con il ct Scaloni, gli ho spiegato le mie ragioni: con l’Argentina penso di avere fatto buone cose, sono convinto di non avere fallito. Ho giocato ai Mondiali, ho perso finali, in tanti mi hanno criticato: si parla più dei gol che ho sbagliato che di quelli realizzati, ma io sono a posto con la coscienza, perché so di avere dato tutto per la maglia dell’Argentina”.

Higuain fa riferimento alle critiche spesso ricevute (da stampa e tifosi) per una certa propensione a non essere decisivo nelle partite decisive (finali e similari). Lui ricorda di aver segnato un gol decisivo nei quarti dei Mondiali 2014, ma negli occhi di tutti resterà il gol clamoroso sbagliato nella finale (poi persa con la Germania). Oppure il rigore sbagliato contro il Cile nella finale (poi persa) della Coppa America.

“Ho visto la mia famiglia soffrire molto, per stare nel calcio devi avere un cuore duro. Ho segnato un goal contro al Belgio che ha permesso alla Nazionale di approdare ad una semifinale Mondiale dopo 24 anni, ma la gente l’ha dimenticato. Il calcio è così, molti non pensano al fatto che i calciatori sono comunque esseri umani. Sono 15 anni che convivo con tutto questo”.

Dal 2009 a oggi Higuain ha disputato 75 partite in nazionale e segnato 32 gol: 11 negli incontri di qualificazione, 7 in Coppa America, 5 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, 9 in amichevole. (Fonte Fox Sport).