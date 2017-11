ROMA – Gonzalo Higuain salta Napoli-Juventus, sarà operato alla mano. Inutile giraci intorno, soprattutto per lui, per Gonzalo Higuain, l’incrocio Napoli-Juventus era la “madre” di tutte le partite. Sfortunatamente per lui – ma i napoletani vedranno viceversa esauditi preghiere e scongiuri -, Higuain è costretto al forfait. Ieri era rimasto in panchina contro il Crotone con una mano visibilmente fasciata: gli esami di questa mattina hanno rivelato un problema più grave. L’asso argentino deve ricorrere ai ferri, sarà operato alla mano.

A fargli male è il terzo dito della mano sinistra, malamente contuso durante un allenamento. Subito dopo la partita di ieri sera Massimiliano Allegri aveva anticipato uno scenario del genere. Non che Higuain non abbia mai saltato una partita, in qualche modo aveva fatto notizia io fatto che l’allenatore gli avesse dato un paio di turni di stop per averlo più fresco e pimpante dopo la delusioni nazionali, quando è stato escluso dall’Argentina che si giocava la qualificazione.

Il Mondiale insomma stava scappandogli di mano. Higuain oltre alla sfida contro il Napoli, rischia seriamente di saltare anche la partita successiva, match importantissimo per la conquista degli ottavi di Champions League, contro l’Olympiacos ad Atene.