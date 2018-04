ROMA – Prima fila tutta Ferrari al Gp di Formula 1 in Cina.

Sebastian Vettel, autore della pole, e Kimi Raikkonen partiranno dalla prima fila del Gp di Cina. Alle spalle delle due Ferrari scatteranno le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Terza fila per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

In tutta la Q3 la sfida per la pole è stata riservata alle sole Ferrari. Raikkonen pensava di averla spuntata stabilendo il record del circuito cinese in 1’31″200, ma nel suo ultimo giro lanciato Vettel gli ha sfilato il primato mettendosi il finlandese alle spalle di 87 millesimi.

Un po’ in affanno le Mercedes, con Botta terzo ad oltre mezzo secondo da Vettel e Hamilton quarto a 580 millesimi. Dietro Verstappen e Ricciardo, in quarta fila partiranno Hulkenberg settimo e Perez, ottavo. Grosjean e Sainz chiudono la top-10.