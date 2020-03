Gravina (FIGC): “La prossima Serie A non può partire oltre Ferragosto”

“Oggi – spiega – possiamo abbandonarci a tutta una serie di elaborazioni, ma dobbiamo anche ricordarci che la prossima stagione ha una deadline chiara”.

“Il prossimo anno – continua – avremo gli impegni dell’Europeo di calcio e competizioni internazionali legate ai club. Non possiamo commettere l’errore, già fatto lo scorso anno, di partire oltre metà agosto. È evidente che oltre metà luglio diventa complicato andare avanti con il campionato 2019-20”.

L’obiettivo primario, comunque, è riprendere il campionato: “Dobbiamo però essere molto realisti e capire che in questo momento la situazione è in continua evoluzione. Abbiamo il dovere di approfondire giorno dopo giorno l’ipotesi della ripartenza, stiamo lavorando anche su ipotesi alternative”.

Tutto è incerto. Inutile, quindi, per ora avanzare ipotesi. Il calcio, d’altronde, è come ovvio in secondo piano ormai. La speranza, questa sì, è quella di riuscire almeno a chiudere questa stagione. Prima o poi.

Fonte: Radio Sportiva.