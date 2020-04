Great Nnachi nominata “Alfiere della Repubblica” ma non può gareggiare con gli azzurri: ecco perché (foto Ansa)

TORINO – Great Nnachi è una giovane campionessa di salto con l’asta nata 15 anni fa a Torino da genitori nigeriani.

Un anno fa, saltò 3,80 e tutto il mondo dell’atletica si accorse delle sue incredibili doti.

Great Nnachi è nata nel nostro Paese, frequenta la scuola come tutti gli altri ragazzi della sua età e si sente italiana al 100% ma non può gareggiare con la nostra Nazionale.

Per il nostro Paese, la Nnachi è nigeriana.

Tutta colpa di una legislazione che le impedisce di diventare italiana fino al compimento dei 18 anni.

Quindi fino ai 18 anni, tutti i successi che otterrà saranno per la Nigeria e non per l’Italia.

Nonostante questa legislazione, il presidente della Repubblica Mattarella ha deciso di nominarla “Alfiere della Repubblica”.

Great Nnachi nominata “Alfiere della Repubblica”, di seguito le motivazioni.

L’Ansa ha riportato i nominativi e le motivazioni per cui i 25 ragazzi sono stati insigniti.