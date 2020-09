Greenwood e Foden cacciati dalla Nazionale Inglese, hanno violato le norme anti Covid invitando due ragazze in camera (foto Ansa)

Greenwood e Foden sono stati cacciati dalla Nazionale Inglese perché hanno violato le norme anti Covid invitando due ragazze in camera.

Greenwood (United) e Foden (City) sono stati cacciati dalla Nazionale Inglese per aver violato le norme anti Covid durante la trasferta islandese di Nations League.

Infatti i due bad boys del calcio inglese hanno invitato due ragazze in camera nonostante fosse vietato dalle rigide norme anti Covid vigenti a Reykjavik, in Islanda.

Greenwood e Foden non hanno potuto trovare scuse perché la loro bravata è finita sui social network.

Infatti le due ragazze si sono vantate con le loro amiche pubblicando alcune immagini su Snapchat.

Come detto, in Islanda le norme anti Covid sono piuttosto rigide. Basti pensare che alla Nazionale Inglese era permesso solamente recarsi al campo di allenamento e allo stadio per la partita.

Ovviamente i due giovani calciatori erano stati messi al corrente di queste restrizioni e le hanno violate in maniera volontaria.

Per questo motivo non hanno potuto trovare alibi e la loro esclusione dal ritiro della Nazionale Inglese è stata immediata.

Poche ore prima, i due calciatori erano scesi in campo nel corso della vittoria per 1 a 0 dell’Inghilterra sul campo dell’Islanda. La gara è stata decisa da una rete di Sterling al 91′ (fonte The Sun).