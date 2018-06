MOSCA – Francia-Australia all’insegna del var. La tecnologia si sta rivelando decisiva anche ai Mondiali di Russia 2018. Il var ha aiutato l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore alla Francia, per fallo su Griezmann, e poco dopo, attraverso il silent check, ha confermato il penalty in favore dei “canguri” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per il fallo di mano di Umtiti. Dagli undici metri hanno segnato Griezmann e Jedinak.

Francia-Australia 1-1 | Video gol Jedinak, rigore assegnato senza var

Francia-Australia 1-0 | Video gol Griezmann. Rigore assegnato con Var

#Griezmann Un post condiviso da Andrea Pelagatti (@andreapelagatti) in data: Giu 16, 2018 at 4:16 PDT

Francia-Australia | Formazioni ufficiali

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kante, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelé.

Australia: Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Jedinak, Mooy; Kruse, Rogic, Leckie; Nabbout.

