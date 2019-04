Grīgorīs Kastanos, ecco chi è il calciatore che ha esordito in Spal-Juventus

FERRARA – Grīgorīs Kastanos, classe 1998, è un calciatore cipriota, centrocampista della Juventus U23, della Juventus e della nazionale cipriota. Trequartista e all’occorrenza seconda punta, è ambidestro e possiede delle ottime qualità tecniche. Bravo nel verticalizzare l’azione, si distingue per la discreta visione di gioco che gli permette di calibrare precisi assist per i compagni e possiede una buona freddezza sotto porta.

Ottimo battitore dei calci da fermo, che predilige battere con il piede destro, è un calciatore rapido negli inserimenti, abile nell’uno contro uno e nell’attaccare la profondità. Dopo un ottimo campionato tra le fila della Juventus Under 23 in Serie C, con 3 gol in 28 partite, Massimiliano Allegri ha deciso di lanciarlo titolare in Spal-Juventus.

Spal-Juventus, alcune statistiche dal sito internet della Juventus.

IL FILOTTO DI KEAN Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009. Grazie al gol di oggi, Moise Kean è diventato il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.

CR7, TIRI E ASSIST Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo campionato (159). Solo Gomez e Mertens (nove) hanno fornito più assist vincenti di lui (otto) in questo campionato.

ALLEGRI VS SEMPLICI Massimiliano Allegri era imbattuto in Serie A contro Leonardo Semplici, grazie a due vittorie e un pareggio (tutte le partite sono state tra SPAL e Juventus). Quella di oggi, è la prima sconfitta di Allegri contro Semplici.

LA JUVE IN TRASFERTA La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.

JUVE, LA MIGLIORE DA CALCIO PIAZZATO La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).

Fonti: Wikipedia e sito internet della Juventus.