ROMA – Instagram e i social network hanno cambiato il mercato della pubblicità. Nel regno degli influencer, spiccano i calciatori ed i campioni del mondo dello sport grazie al loro enorme seguito di follower. Più follower hai più guadagni perché il tuo post raggiunge milioni di persone con un click. Il sito Hopper HQ ha stilato una lista dei personaggi pubblici con i maggiori potenziali guadagni sulla base dei loro post.

Prima di passare alla classifica dei calciatori, citiamo altri due campioni del mondo dello sport. LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in NBA, guadagna 243.902 € a post, mentre Virat Kohli, capitano dell’India di cricket, percepisce 175.753 € a post.

Passando ai calciatori, Luis Suarez è decimo nella classifica dei giocatori che possono guadagnare di più grazie ad Instagram con 164.992 € a post. Poi arriva il turno di Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, con un guadagno di 179.340 € per un post. Gareth Bale, attaccante della Nazionale Gallese che è in uscita dal Real Madrid, è ottavo e percepisce 195.480 € per un post.

Nonostante abbia smesso di giocare a calcio da alcuni anni, Ronaldinho è ancora settimo ed è molto ricercato dalle aziende brasiliane con un guadagno di 229.555 € per ogni post. Stesso discorso per David Beckham.

L’ex calciatore di Real Madrid, Manchester United e Milan è sesto e, grazie al suo numero di follower, ogni suo post vale 320.121 €. Segue Lionel Messi, ogni post del fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale Argentina vale 581.061 €.

Messi potrebbe ambire anche a guadagni superiori ma rispetto ad altri suoi colleghi, vedi Cristiano Ronaldo, non è molto attivo su Instagram e sugli altri social network perché tiene molto alla sua privacy.

Non è un buon momento per Neymar che è stato scaricato dal Paris Saint Germain ma può almeno consolarsi del fatto che è il secondo calciatore al mondo che guadagna di più con Instagram. Ogni suo post vale la bellezza di 647.417 €.

Cristiano Ronaldo è il calciatore che guadagna di più per i post su Instagram.

Il re di questa classifica è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus e della Nazionale Portoghese viene seguito da più 176 milioni di follower, è il calciatore che ha il maggior seguito sui social perché è anche quello più attivo. Ogni suo post vale la bellezza di 874.361 € (fonti Hopper HQ e ilposticipo.it).