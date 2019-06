Guardiola, dall'Inghilterra: "Lascerà il Manchester City ma... tra un anno"

Secondo alcuni giornali britannici (Star Sport, Daily Star e Mirror Sport) il tecnico catalano sarebbe pronto a lasciare il City per prendersi un anno sabbatico. Ma non adesso. Guardiola, secondo i giornali britannici, lascerà il City nella stagione 2020/2021. Intanto i tifosi della Juve continuano a sperare.

“Non ci sono indizi sul fatto che possa avvenire questa estate, ma la prossima” scrivono i tabloid d’oltremanica. Il Daily Star cita anche una fonte molto vicina a Guardiola secondo cui Pep “investe tanta energia emotiva nel suo lavoro. Non si ferma mai, ma questo ha un costo e prima o poi arriva il momento di una pausa. È inevitabile che dovrà fare un passo indietro per riposarsi”. Guardiola nei giorni scorsi aveva detto che non avrebbe potuto pensare a un club migliore del Manchester City per poter allenare, ma evidentemente la sua filosofia calcistica comporta un lavoro ossessivo che ogni tanto ha bisogno di un ‘Break’. E ‘Break è proprio il titolo del Daily Star. Fonte: Daily Star, Mirror, Star Sport.